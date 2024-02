Mkhitaryan a Fc Internazionale TV: «Con la Roma sarà difficile ma faremo di tutto per vincerla, ecco cosa non dobbiamo fare» #Intervista

Pubblicità

Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita del match con la Roma

Intervenuto ai microfoni di Inter TV nel corso del prepartita di Roma Inter, Henrikh Mkhitaryan, ex della sfida, ha parlato così.

Pubblicità

PARTITA – «Una partita difficile. La Roma è una squadra nuova con un nuovo allenatore. Sarà difficile ma l’abbiamo preparata bene e faremo del nostro meglio e faremo di tutto per vincerla e continuare il nostro percorso».

Pubblicità

COME MANTENERE LA CONCENTRAZIONE? – «Non dobbiamo aspettate gli ultimi quindici minuti, dobbiamo provare a segnare prima possibile. Agli ultimi quindici minuti ci penseremo quando arriveranno. Dobbiamo stare attenti e sereni per tutta la partita perché la Roma è una squadra molto brava, forte tecnicamente, tatticamente e fisicamente. Non dobbiamo mollare neanche un secondo, fare il nostro meglio per restare concentrati e vincere questa partita».

L’articolo Mkhitaryan a Inter TV: «Con la Roma sarà difficile ma faremo di tutto per vincerla, ecco cosa non dobbiamo fare» proviene da Inter News 24.