Mitaj #Juve, osservatori bianconeri lo hanno seguito durante Albania – Cile: gli AGGIORNAMENTI 

16:33, 23 Mar 2024

Osservatori della Juve hanno assistito alla gara tra Albania e Cile per seguire da vicino Mario Mitaj della Lokomotiv Mosca

Come rivelato da Tuttosport, degli osservatori della Juve hanno puntato gli occhi su Mario Mitaj, terzino sinistro della Lokomotiv Mosca, durante l’amichevole tra Albania e Cile al Tardini.

Il giovane talento 20enne ha impressionato con la sua prestazione sulla fascia laterale, attirando l’attenzione degli scout bianconeri. Mitaj potrebbe essere un obiettivo della Juve visto il suo grande talento e la voglia della società di puntare soprattutto sui giovani.

