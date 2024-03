Mister Thiago Motta #Juve, il tecnico apre ai bianconeri: gli aggiornamenti

13:33, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve, a fine stagione, potrebbe separarsi da Massimiliano Mister Max Allegri e Cristiano Giuntoli sarebbe sulle tracce di Thiago Motta: ecco le novità

Come rivelato da FootMercato, la Juve, la prossima estate, potrebbe segarsi da Massimiliano Mister Max Allegri, nonostante il tecnico livornese vada in scadenza di contatto nel 2025.

Per guidare il nuovo progetto sportivo, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Thiago Motta. Inoltre, Cristiano Giuntoli starebbe spingendo all’interno della società per portare a Torino l’ex centrocampista del PSG. Tra le parti sarebbero già stati avviati alcuni contatti e Thiago Motta avrebbe aperto alla possibilità di approdare sulla panchina bianconera, ma prima vorrebbe rimanere concentrato sul finale di stagione con il Bologna. Le discussioni continueranno nelle prossime settimane con Giuntoli che non avrebbe intenzione di mollare la presa, visto che considererebbe il tecnico rossoblù come una priorità.

