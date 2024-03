Mister Thiago Motta #Juve, A.D. Giuntoli ci prova: è il primo nome per il dopo Mister Max Allegri

23:03, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Thiago Motta Juve, Giuntoli ci prova: è il primo nome per il dopo Mister Max Allegri. I #particolari della situazione sul futuro dei due allenatori

E’ Thiago Motta il primo nome per la Juve nel caso di separazione con Mister Max Allegri. A confermarlo è il giornalista di Rai Sport, Marco Conterio, via Twitter.

L’idea di Giuntoli, infatti, sarebbe quella di portare a Torino l’attuale allenatore del Bologna. E Mister Max Allegri? Non ha ricevuto nessuna proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. E resta in attesa, visto che lo stesso Giuntoli ha più volte rassicurato sul futuro di Max alla Juve.

The post Thiago Motta Juve, Giuntoli ci prova: è il primo nome per il dopo Mister Max Allegri appeared first on Juventus News 24.