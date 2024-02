Mister Stefano Pioli via dal #Milan AC? Questo top allenatore può proporsi ai diavoli rossoneri: il indiscrezione

19:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Coach Pioli via dal Diavolo Rossonero? Questo top allenatore può proporsi ai rossoneri: il retroscena riguardante la panchina

A fine stagione il Diavolo Rossonero potrebbe cambiare allenatore. Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato del futuro di De Zerbi, che potrebbe diventare presto un obiettivo del mercato Diavolo Rossonero.

L’attuale allenatore del Brighton sarebbe innamorato del Diavolo. Dopo Brescia (e forse Foggia) c’è il rossonero nel suo dna. Cresciuto a Diavolo Rossoneroello potrebbe fare in rossonero quello che da calciatore non gli è riuscito.

