Mister Stefano Pioli via dal #Milan AC ma non dalla Serie A: il clamoroso scenario per il 2024/25. Chi ci pensa

13:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Coach Pioli via dal Diavolo Rossonero ma non dalla Serie A: il clamoroso scenario per la stagione 2024/25. Ecco chi ci pensa

Spunta un clamoroso scenario in vista della prossima stagione. Coach Pioli potrebbe lasciare la il Diavolo Rossonero ma non il campionato di Serie A.

In particolare – come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino – sarebbe il Napoli a pensare all’attuale tecnico rossonero. Coach Pioli potrebbe balzare presto in pole position in quanto obiettivo più raggiungibile tra tutti quelli presenti attualmente nella lista del presidente De Laurentiis.

