Mister Stefano Pioli via dal #Milan AC? È corsa a tre per la panchina del futuro: c’è una new entry

23:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Coach Pioli via dal Diavolo Rossonero? È corsa a tre per la panchina rossonera del futuro: c’è una new entry. TUTTI gli aggiornamenti

Sarebbe corsa a tre per la panchina del Diavolo Rossonero del futuro, qualora la dirigenza rossonera decidesse di separarsi da Coach Pioli a fine stagione malgrado un contratto fino al 30 giugno 2025.

In corsa pronti a subentrare ci sarebbero Antonio Conte e Thiago Motta. Occhio anche alla new entry Michel, attuale allenatore della rivelazione Girona. Lo scrive Sportitalia.com.

