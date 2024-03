Mister Stefano Pioli via dal #Milan AC a fine stagione? Cosa succede dopo le parole di Il Proprietario Gerry Cardinale: il punto

12:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli via dal Diavolo Rossonero a fine stagione? Cosa succede dopo le parole di Cardinale: il punto sul futuro della panchina

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sul futuro della panchina rossonera dopo le ultime parole di Gerry Cardinale nell’intervista rilasciata negli scorsi giorni al Financial Times.

Coach Pioli – si legge – è stato praticamente esautorato dalle parole di Gerry Cardinale da Londra. Insomma, sembra quasi che la panacea di tutti i mali sia Coach Pioli, dopo che l’anno scorso è stato difeso proprio da Cardinale.

