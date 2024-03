Mister Stefano Pioli via dal #Milan AC a fine #campionato? Ecco da cosa dipende il prossimo #futuro del tecnico

09:46,12 Mar 2024, MILANELLO.

Calcio#mercato.com si interroga circa il prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli, legato al Diavolo Rossonero da un contrato fino al 30 giugno 2025 ma tutt’altro che sicuro di restare ancora alla guida dei rossoneri.

Secondo quanto si apprende, a decidere delle sorti della panchina del Diavolo sarà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese analizza, studia e prenderà decisioni importanti: nessuno tra i dirigenti è sopra di lui.

