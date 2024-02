Mister Stefano Pioli via dal AC Milan a fine stagione? Già iniziate le prime riflessioni: le NOVITÀ

Pioli via dal Milan a fine stagione? Già iniziate le prime riflessioni: le NOVITÀ e gli aggiornamenti sulla panchina

Al Milan sono già iniziate le prime riflessioni sulla posizione di Stefano Pioli. In particolare l’eliminazione da Champions League e Coppa Italia e la distanza dal primo posto fanno pendere la società verso il cambio a fine stagione.

A riportarlo è Calciomercato.com, che conferma comunque la volontà da parte del club rossonero di concludere questa stagione senza alcun scossone in panchina. Tutto rimandato all’estate.

The post Pioli via dal Milan a fine stagione? Già iniziate le prime riflessioni: le NOVITÀ appeared first on Milan News 24.