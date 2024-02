Mister Stefano Pioli via dal AC Milan a fine stagione? Ci sono NOVITÀ: ecco quando verrà presa la decisione

Pioli via dal Milan a fine stagione? Ci sono NOVITÀ: ecco quando verrà presa la decisione definitiva sul tecnico

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan appare sempre più incerto e legato ai risultati che la sua squadra, da qui al termine della stagione, sarà in grado di raggiungere.

Pubblicità

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, al momento è tutt’altro che certa una permanenza del tecnico alla guida dei rossoneri, ma la dirigenza prenderà una decisione definitiva soltanto a bocce ferme alla luce dei risultati ottenuti.

Pubblicità

The post Pioli via dal Milan a fine stagione? Ci sono NOVITÀ: ecco quando verrà presa la decisione appeared first on Milan News 24.