Mister Stefano Pioli svela il RETROSCENA su Sarri: «Si è avvicinato e mi ha detto questa cosa dopo l’espulsione di Pellegrini»

00:47,2 Mar 2024, MILANELLO.

Stefano Coach Pioli ha svelato questo retroscena su Maurizio Sarri a Dazn dopo Lazio Diavolo Rossonero. Queste le sue dichiarazioni

Stefano Coach Pioli ha svelato questo retroscena su Maurizio Sarri a Dazn relativo all’episodio dell’espulsione di Pellegrini di Lazio Diavolo Rossonero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

SARRI SULL’ESPULSIONE DI PELLEGRINI – «Lui mi ha detto la palla stava per uscire, ma l’arbitro non ha fischiato come regolamento prevede quando un giocatore viene colpito in testa. Pulisic è correttissimo, ha fatto la sua giocata. Non vedo perché dovevamo fermarci lì».

Pubblicità

L’INTERVISTA DI PIOLI A DAZN DOPO LAZIO MILAN

The post Coach Pioli svela il RETROSCENA su Sarri: «Si è avvicinato e mi ha detto questa cosa dopo l’espulsione di Pellegrini» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.