Mister Stefano Pioli stravolge i piani del AC Milan! Il Diavolo ora ha un nuovo obiettivo stagionale

Pioli stravolge i piani del Milan! Il Diavolo ora ha un nuovo obiettivo per la seconda metà di questa stagione

Il pareggio per 2-2 contro il Bologna ha sancito di fatto l’impossibilità per il Milan di tornare in corsa per lo scudetto e consolidato allo stesso tempo il terzo posto dalle inseguitrici.

Con una situazione così stabile in campionato Pioli e il Milan hanno fissato un nuovo obiettivo per questa seconda metà di stagione: i rossoneri adesso punteranno tutto sull’Europa League, con l’intenzione di provare ad arrivare fino in fondo e magari vincerla. Lo riporta la Gazzetta.

