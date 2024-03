Mister Stefano Pioli sprona Rafa Leao, la dichiarazione ufficiale: «Prestazione di questa sera? Lui sa cosa penso. Gli ho detto che…» #Intervista #News #Ultimora

23:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Stefano Coach Pioli, tecnico del Diavolo Rossonero, ha commentato la prestazione di Rafael Leao nella sfida contro lo Slavia Praga

Durante l’intervista a Sky, Stefano Coach Pioli ha parlato così della prestazione di Rafael Leao in Slavia Praga-Diavolo Rossonero:

QUESTO IL LEAO MIGLIORE – «Deve essere questo, dipende da lui. Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto, ora dipende da lui perché ha tutto. Mi auguro che sia forte mentalmente da avere questa continuità e questo approccio alla partita».

LE PAROLE DI PIOLI A SKY DOPO SLAVIA PRAGA-MILAN

