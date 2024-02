Mister Stefano Pioli spegne ogni discussione: “Arbitri? Non c’è malafede nei nostri confronti”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

17:32, 29 Feb 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Alla vigilia della delicata trasferta di #campionato contro la S.S. Lazio, l’allenatore del Milan AC, il Diavolo Rossonero, Stefano Mister Pioli è intervenuto in conferenza stampa spegnendo ogni discussione in merito ad un presunto problema arbitrale per la sua formazione, …

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità