Mister Stefano Pioli si gode il momento: dopo l’Fc Internazionale nessuno ha fatto meglio del suo #Milan AC in questo

09:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli si gode il momento: dopo l’Inter nessuno ha fatto meglio del suo Diavolo Rossonero in questo aspetto. Di cosa si tratta

Interessante l’approfondimento proposto dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, utile a evidenziare il buon momento del Diavolo Rossonero.

Nessuno, solita Inter esclusa, ha fatto più punti della squadra dei Diavoli Rossoneri da inizio dicembre ad oggi – si legge sul quotidiano – 33 in 15 partite (la capolista ne ha fatti 10 in più). Un vero e proprio cambio di passo.

