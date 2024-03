Mister Stefano Pioli sceglie Zizou Adli: Power Reijnders per la terza volta di fila parte in panchina

Pubblicità

Diffondi Informazione!

21:32, 1 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Manca sempre meno alle 20:45 per S.S. Lazio e Milan AC, il Diavolo Rossonero, , con le squadre in campo per la 27^esima giornata di Serie A, nei Diavoli Rossoneri fuori Thiaw per Kjaer, confermato “El Floro” Florenzi.

Vai alla Fonte *MilaNNews.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità