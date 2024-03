Mister Stefano Pioli sceglie Musah: ci sarà lui in Slavia Praga #Milan AC. Vinto il ballottaggio con quel compagno

16:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli sceglie Musah: ci sarà lui in Slavia Praga Diavolo Rossonero. Vinto il ballottaggio con quel compagno di reparto. Le ultime sulla formazione

Stefano Coach Pioli scioglie gli ultimi dubbi di formazione per Slavia Praga Diavolo Rossonero di questo pomeriggio. I rossoneri si giocano l’approdo ai Quarti di Finale di UEFA #Europa League, sfidando i cechi al ritorno degli Ottavi. Alle ore 18:45 il calcio d’inizio.

A centrocampo, a fianco a Yacine Adli, toccherà a Yunus Musah. Lo statunitense ha vinto il ballottaggio con Tijjani Reijnders.

