Mister Stefano Pioli sarà confermato se… Solo in questi due casi salverà la sua panchina

Pioli sarà confermato se… Solo in questi due casi il tecnico rossonero salverà la sua panchina. Gli aggiornamenti

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contratto fino al 2025. Tuttavia la sua conferma sulla panchina rossonera viaggia attraverso il raggiungimento di un doppio obiettivo.

Cardinale lo ha blindato a parole ma il tecnico rimarrà al suo posto soltanto in due casi: per salvarsi dovrà provare a riaprire la corsa scudetto oppure arrivare in fondo all’Europa League.

The post Pioli sarà confermato se… Solo in questi due casi salverà la sua panchina appeared first on Milan News 24.