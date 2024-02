Mister Stefano Pioli punta alla conferma: il AC Milan gli ha ribadito fiducia ma… Le NEWS

Pioli punta alla conferma: il Milan gli ha ribadito fiducia ma… Le ultimissime sul futuro del tecnico rossonero

L’intenzione di Stefano Pioli è ormai chiara: il tecnico punta a confermare la propria posizione al di là di un contratto che di per sé, se rispettato, gli garantirebbe questo posto almeno fino a giugno 2025.

Il Milan gli ha ribadito la fiducia ma ci sono due aspetti che la dirigenza non ha digerito: in particolare i risultati altalenanti dell’ultimo anno e mezzo così come la gestione fisica con tanti infortunati. Lo riporta Tuttosport.

