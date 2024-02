Mister Stefano Pioli premiato per le 100 vittorie, il tecnico gasa l’ambiente: ha detto questa frase a Furlani

Pioli premiato per le 100 vittorie: il tecnico rossonero ha detto questa frase a Furlani che gasa i rossoneri. Le parole durante la premiazione

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è stato premiato per le 100 vittorie in Serie A, traguardo raggiunto nella sfida contro l’Udinese dello scorso 20 gennaio. Il tecnico rossonero ha ricevuto una medaglia da Giorgio Furlani e dopo ha fatto un discorso di ringraziamento a Furlani dove ha pronunciato questa frase che ha gasato l’ambiente rossonero.

PAROLE – «Non ci accontentiamo, spero in altre 100 vittorie».

