Mister Stefano Pioli non si ferma più! Il AC Milan vola a 52 punti: solo in queste due stagioni aveva fatto meglio

Pioli non si ferma più! Il Milan vola a 52 punti: solo in queste due stagioni aveva fatto meglio. Il dato

Con la vittoria del Milan contro il Napoli, Pioli continua ad accumulare punti e come riportato da Opta viaggia a livelli altissimi dopo 24 giornate.

Pubblicità

PAROLE – «Il Milan ha guadagnato 52 punti nelle prime 24 partite di questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto meglio solamente nel 1995/96 (53) e nel 2003/04 (61). Percorso».

Pubblicità

The post Pioli non si ferma più! Il Milan vola a 52 punti: solo in queste due stagioni aveva fatto meglio appeared first on Milan News 24.