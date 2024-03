Mister Stefano Pioli non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «#UEFA UEFA #Europa League? Tutte le squadre nel ritorno avranno…» #Intervista #News #Ultimora

00:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

L’Mister del Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli, dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Empoli, volge lo sguardo all’UEFA #Europa League

Nel corso della sua intervista postpartita su Dazn, al termine di Diavolo Rossonero Empoli, Stefano Coach Pioli ha detto la sua sul percorso in UEFA #Europa League dei rossoneri, i quali giovedì si giocheranno il ritorno degli Ottavi di Finale contro lo Slavia Praga.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

RISPOSTE VERSO L’EUROPA LEAGUE – «Tutte le squadre nel ritorno avranno un passaggio fondamentale, non solo il Diavolo Rossonero. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo creato tanto. Poi nel secondo tempo non abbiamo creato tanto ma abbiamo gestito bene. È una vittoria importante».

Pubblicità

L’INTERVISTA COMPLETA A PIOLI.

The post Coach Pioli non ha dubbi: «UEFA #Europa League? Tutte le squadre nel ritorno avranno…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.