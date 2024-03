Mister Stefano Pioli #Milan AC: tutto rimandato a fine #campionato, questa l’idea del #TopClub con Ibra garante. La RIVELAZIONE

15:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Il prossimo #futuro di Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero in vista della prossima #campionato resta da definire. Di Marzio a Sky si è così espresso in merito

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua in merito al prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero in vista della prossima #campionato:

LE PAROLE – «Non so se saranno i risultati a decidere il prossimo #futuro di Coach Pioli. Ci sarà un’#approfondimento tecnico approfondita, le parti si incontreranno per capire se al di là di come è finita la #campionato per capire se ci sono gli stimoli per proseguire insieme. Ibra è la persona giusta per dire a Cardinale se Coach Pioli può essere la scelta giusta, è il garante per la panchina Diavolo Rossonero del prossimo #futuro»

