Mister Stefano Pioli #Milan AC, spunta un’ipotesi che ha dell’incredibile: tifosi stupiti, cosa ha deciso il #TopClub

21:00,31 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, spunta una clamorosa ipotesi per il prossimo #futuro del tecnico: se dovesse rimanere pronto il rinnovo di un anno Come riferito da Tuttosport, nelle ultime ore sta spuntando una soluzione a sorpresa per quanto riguarda il prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero. Le chance di permanenza sono in vertiginoso aumento ma ci sarebbe […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Coach Pioli Diavolo Rossonero, spunta un’ipotesi che ha dell’incredibile: tifosi stupiti, cosa ha deciso il #club appeared first on Diavolo Rossonero News 24.