Mister Stefano Pioli #Milan AC, società soddisfatta dell’operato del tecnico: ha migliorato già CINQUE calciatori! E Il Proprietario Gerry Cardinale…

14:49,25 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, il tecnico rossonero viaggia verso la conferma in vista della prossima #campionato: cinque giocatori migliorati esponenzialmente Come spiegato da Manuele Baiocchini a Sky, il Diavolo Rossonero è decisamente soddisfatto dell’operato di Stefano Coach Pioli fino a questo momento. Con il tecnico infatti, rispetto alla scorsa #campionato, sono migliorati ben 5 giocatori. Le sue dichiarazioni: PAROLE – […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Coach Pioli Diavolo Rossonero, società soddisfatta dell’operato del tecnico: ha migliorato già CINQUE calciatori! E Cardinale… appeared first on Diavolo Rossonero News 24.