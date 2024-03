Mister Stefano Pioli #Milan AC, Marchegiani a sorpresa, la dichiarazione ufficiale: «MR Antonio Conterà anche questo risultato oltre al percorso in #UEFA UEFA #Europa League» #Intervista #News #Ultimora

16:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, Luca Marchegiani ha fatto il punto sulla #campionato dei Diavoli Rossoneri e sulle chance di permanenza del tecnico

Intervenuto a Sky, Luca Marchegiani ha dichiarato:

PAROLE – «Giudicare il campionato delle squadre che hanno la Champions in tasca, vedi Juventus e Diavolo Rossonero, è complicato. Ci può stare non un calo di tensione ma un rendimento inferiore nel momento in cui vedi che l’obiettivo principale è andato via e sei abbastanza tranquillo perché hai un vantaggio enorme rispetto alle inseguitrici. Secondo me un obiettivo stagionale del Diavolo Rossonero potrebbe essere il #Derby Cittadino, e lì potrebbe essere saggio valutare la squadra, ma soprattutto l’UEFA #Europa League. La formazione di Stefano Coach Pioli deve puntare a vincere questa competizione, perché è alla sua portata, secondo me ha recuperato i giocatori, e credo che un giudizio sulla #campionato sia molto dipendente dai risultati che si otterranno».

