Mister Stefano Pioli #Milan AC, l’indiscrezione sulla panchina dei Diavoli Rossoneri: succederà nei prossimi mesi

09:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli Diavolo Rossonero, l’indiscrezione sulla panchina dei Diavoli Rossoneri: succederà nei prossimi mesi. Le ultimissime sul prossimo #futuro

Sportitalia ha fatto il punto sulla panchina del Diavolo Rossonero. Quelli che seguiranno da qui a fine #campionato potrebbero essere gli ultimi mesi di Stefano Coach Pioli alla guida dei rossoneri.

Secondo quanto si apprende che l’avventura di Coach Pioli sia agli sgoccioli è ormai di evidenza inequivocabile. Il fatto che la proprietà dei Diavoli Rossoneri sia americana, e dunque per definizione appartenente a quello spirito di sviluppo in parallelo su tutti i campi fa il resto.

