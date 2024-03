Mister Stefano Pioli #Milan AC, il tecnico svela, la dichiarazione ufficiale: «Cena con AD Furlani? Ho apprezzato tantissimo questo gesto» #Intervista #News #Ultimora

23:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, il tecnico, nel post-partita della gara contro lo Slavia Praga, ha svelato di aver apprezzato un gesto particolare di Furlani

Durante l’intervista a Sky nel post-partita della gara vinta 1-3 dal Diavolo Rossonero sul campo dello Slavia Praga, Stefano Coach Pioli ha parlato così della cena con Furlani svelando questo retroscena:

CENA CON FURLANI – «È stata una cena che ho apprezzato tanto perché il #club mi ha fatto un regalo per le 100 vittorie col Diavolo Rossonero. Poi abbiamo parlato di nostre cose, ma è un momento in cui rimanere concentrati su cosa stiamo facendo».

LE PAROLE DI PIOLI A SKY DOPO SLAVIA PRAGA-MILAN

