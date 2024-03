Mister Stefano Pioli #Milan AC, il tecnico a cena con Ibra Magia e AD Furlani! La ricostruzione dell’inVS: le novità sul prossimo #futuro #Particolari

23:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli Diavolo Rossonero, il tecnico a cena con Ibrahimovic e Furlani! La ricostruzione dell’incontro: le novità sul prossimo #futuro. I #particolari e le ultime notizie sull’Mister

Nella serata di ieri, martedì 12 marzo, il tecnico del Diavolo Rossonero Coach Pioli ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani: il tema dell’incontro è ovviamente il prossimo #futuro dell’Mister emiliano.

Come riportato da Daniele Longo, Ibra ha ribadito a Coach Pioli la fiducia da parte della proprietà che è rimasta intatta. Nonostante questo, ci sono ancora alcuni punti su cui bisognerà lavorare come gli infortuni e l’eliminazione dalla Champions. Dall’altra parte, il tecnico rossonero vorrebbe rimanere al Diavolo Rossonero ed è consapevole che la sua permanenza sarà determinata dai risultati.

