Mister Stefano Pioli #Milan AC, Il Proprietario Gerry Cardinale chiama il tecnico, la dichiarazione ufficiale: «Resti solo con questi risultati». Telefonata bollente, cosa è #Successo

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, Gerry Cardinale ha avvisato il tecnico: per restare deve vincere l’UEFA #Europa League. Il retroscena sul dialogo tra i due

Importante aggiornamento dato dalla Gazzetta dello Sport sul prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli al Diavolo Rossonero. Il tecnico, che con i rossoneri ha un contratto fino al 30 giugno del 2025 da 4.5 milioni di euro a #campionato, bonus inclusi, ha avuto un colloquio con Gerry Cardinale.

Per rimanere sulla panchina dei Diavoli Rossoneri anche nella prossima #campionato il tecnico emiliano ha un solo modo: vincere l’UEFA #Europa League, competizione nella quale Leao e compagni sfideranno la A.S. Roma nei quarti di finale. Importante fare anche bella figura nel #Derby Cittadino del 22 aprile per rovinare l’eventuale festa scudetto all’Inter ma l’obiettivo primario resta la coppa.

