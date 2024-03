Mister Stefano Pioli #Milan AC, due le condizioni per restare in rossonero: spunta il indiscrezione sul colloquio con Ibra Magia

15:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, i rossoneri impongono due condizioni al tecnico per restare a Diavolo Rossoneroello: spunta il retroscena sul dialogo con Ibrahimovic

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Coach Pioli vuole tenersi stretto il Diavolo Rossonero anche nella prossima #campionato. Il tecnico è legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno del 2025 da 4.5 milioni di euro netti a #campionato, bonus inclusi.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Rosea riporta di un dialogo tra l’Mister e Ibrahimovic: per restare in rossonero Coach Pioli deve mantenere il secondo posto in campionato e deve cercare di vincere l’UEFA #Europa League.

Pubblicità

The post Coach Pioli Diavolo Rossonero, due le condizioni per restare in rossonero: spunta il retroscena sul colloquio con Ibrahimovic appeared first on Diavolo Rossonero News 24.