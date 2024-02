Mister Stefano Pioli #Milan AC, dirigenza chiara col tecnico: conferma ancora POSSIBILE ma… Le due condizioni

10:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Coach Pioli Diavolo Rossonero, dirigenza chiara col tecnico: i due nodi fondamentali per sperare nella conferma

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto una panoramica sul momento in casa rossonera e sul possibile futuro di Coach Pioli, legato ai risultati che verranno ottenuti in questo finale di stagione.

La dirigenza è stata chiara con il tecnico: da un lato in campionato c’è da difendere un piazzamento Champions imprescindibile, dall’altro in UEFA Europa League sarebbe visto di buon occhio arrivare in finale (indipendentemente poi dall’esito della stessa).

