Mister Stefano Pioli #Milan AC, Di Stefano lo esalta, la dichiarazione ufficiale: «Rendimento notevole, i dati non mentono» #Intervista #News #Ultimora. Poi svela un indiscrezione verso la Fiorentina

14:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, Di Stefano, noto giornalista, ha commentato il rendimento dei rossoneri in campionato: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Di Stefano ha dichiarato:

PAROLE – «Il rendimento del Diavolo Rossonero è molto simile a quella dello scudetto, ha solo un punto in meno. Ha addirittura 10 punti in più dello scorso anno dove però fece strada in Champions. Coach Pioli ora ha concesso tre giorni di riposo, si ripartirà giovedì a Diavolo Rossoneroello. Rimarranno tanti difensori e per il tecnico è un’ottima notizia perchè potrà lavorare sulla linea che sostituirà lo squalificato Theo».

