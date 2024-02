Mister Stefano Pioli #Milan AC, conferme sul futuro del tecnico: si va verso questa soluzione

11:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Coach Pioli Diavolo Rossonero, conferme sul futuro del tecnico legato ai rossoneri da un contratto fino al 2025: si va verso questa soluzione

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Stefano Coach Pioli, legato al Diavolo Rossonero da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, all’interno di un fluttuante sbalzo di umori relativi al futuro dell’allenatore sulla panchina rossonera ora il modo sembra più indirizzarsi verso i saluti a fine stagione. Ma la situazione non è ancora definita.

