Mister Stefano Pioli #Milan AC, conferma vicina! Il Proprietario Gerry Cardinale lo terrà a patto che… ULTIMISSIME

15:02,7 Apr 2024, MILANELLO.

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, il tecnico rossonero viaggia verso la conferma: Cardinale lo confermerà in questo caso. I #particolari Come riportato da Tuttosport, Stefano Coach Pioli è sempre più vicino alla permanenza sulla panchina del Diavolo Rossonero anche nella prossima #campionato, peraltro garantita dall’anno di contratto rimanente a 4.5 milioni di euro, bonus inclusi. Cardinale ha assicurato questa cosa al […]

