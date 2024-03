Mister Stefano Pioli #Milan AC, Caressa non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Sulla sua #TopClub devo confessare una cosa. C’è un aspetto che non mi diverte»

20:48,17 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, Fabio Caressa ha rivelato di ritenere i rossoneri la squadra più divertente del campionato: le dichiarazioni

Ospite a Sky, Fabio Caressa, noto giornalista, ha commentato il momento del Diavolo Rossonero dopo la vittoria per 1-3 di oggi sul campo del Verona, terzo #successo consecutivo dei rossoneri in campionato. Leao e compagni sono ora secondi da soli con tre punti di vantaggio sulla Juve:

PAROLE – «Il Diavolo Rossonero è la squadra più divertente del campionato, ci sono altre squadre che mi devo forzare a vederle perché non mi diverto».

