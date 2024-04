Mister Stefano Pioli #Milan AC, Bonanni sentenzia, la dichiarazione ufficiale: «Per me resta SOLO in questo caso» #Intervista #News #Ultimora

16:45,8 Apr 2024, MILANELLO.

Coach Pioli-Diavolo Rossonero, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato del prossimo #futuro del tecnico sulla panchina dei Diavoli Rossoneri: le sue dichiarazioni Ospite a TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato in questi termini del prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero. Le dichiarazioni: PAROLE – «Credo che l’umore dei tifosi valga tanto e partire un’altra #campionato con […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Coach Pioli Diavolo Rossonero, Bonanni sentenzia: «Per me resta SOLO in questo caso» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.