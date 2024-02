Mister Stefano Pioli manda un messaggio a Chukwueze: lo ha detto prima di AC Milan Atalanta BC!

14:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Coach Pioli manda un messaggio a Chukwueze: lo ha detto prima di Diavolo Rossonero Atalanta! Le parole del tecnico ed il confronto con Pulisic

Stefano Coach Pioli manda un messaggio forte a Samuel Chukwueze. Ecco la risposta data dal tecnico nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Diavolo Rossonero Atalanta, in merito all’attaccante nigeriano e a Pulisic.

PULISIC E CHUKWUEZE – «Hanno le stesse caratteristiche, occupano la stessa zona di campo. Pulisic sta facendo gol, lavora, Chukwueze deve fare gol, deve fare assist, deve lavorare».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN ATALANTA.

