Mister Stefano Pioli: “Importantissimo avere tutta la rosa, partite come questa portano via tante energie”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

01:24, 8 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Stefano Mister Pioli ha commentato la prestazione non convincente del Milan AC, il Diavolo Rossonero, nella gara di oggi, l’andata degli ottavi di UEFA Europa League contro lo SK Slavia Praga, vinta per 4-2. Ecco le sue impressioni a caldo: “Bene, non benissimo.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità