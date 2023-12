Mister Stefano Pioli, il AC Milan lo mette alla porta? Col Sassuolo può essere l’ultima chance

Il Milan starebbe pensando all’esonero di Stefano Pioli: riflessioni in corso, la proprietà non è soddisfatta. Ultima chance col Sassuolo

Mai come oggi Stefano Pioli è stato messo in discussione dal Milan. La dirigenza e Gerry Cardinale su tutti non hanno affatto preso bene il pareggio di ieri contro la Salernitana: risultato che si somma ad altre prestazioni sotto le aspettative nel corso degli ultimi mesi.

Come riferisce Nico Schira, i rossoneri sarebbero particolarmente preoccupati per la questione infortuni. Contro il Sassuolo potrebbero concedere l’ultima chance al tecnico, ma c’è una parte della dirigenza che sarebbe tentata da una rivoluzione immediata.

The post Pioli, il Milan lo mette alla porta? Col Sassuolo può essere l’ultima chance appeared first on Milan News 24.