Mister Stefano Pioli esalta Capitan America Pulisic, la dichiarazione ufficiale: «Ha le qualità per mantenere questi numeri» #Intervista #News #Ultimora. E non dimentica Rafa Leao e “Rino” Loftus-Cheek

00:46,15 Mar 2024, MILANELLO.

Stefano Coach Pioli, nel post-partita di Slavia Praga-Diavolo Rossonero. ha elogiato il rendimento di Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leao

Nell’intervista a Sky dopo la gara tra Slavia Praga e Diavolo Rossonero, vinta 1-3 dai rossoneri, ha elogiato il grande rendimento stagionale di Leao, Pulisic e Loftus-Cheek. Le sue dichiarazioni:

LEAO, PULISIC, LOFTUS-CHEEK – «Stiamo bene, è un momento positivo. Questi 3 giocatori hanno le capacità per raggiungere questi numeri. Ora dobbiamo fare bene a Verona, poi ci sarà la sosta. Né Rennes e né Slavia Praga sono stati turni facili».

LE PAROLE DI PIOLI A SKY DOPO SLAVIA PRAGA-MILAN

