Mister Stefano Pioli e le condizioni di “Teo” Gabbia, l’approfondimento: “Era affaticato ad entrambi i polpacci giovedì”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

18:15, 11 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Contro l’F.C. Empoli Matteo “Teo” Gabbia, dopo aver giocato per circa un’ora contro lo SK Slavia Praga in #Uefa Europa League, non è sceso in campo ed è rimasto in #panchina per tutti i 90 minuti.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità