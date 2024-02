Mister Stefano Pioli e il turnover di Monza AC Milan: la VERITÀ dell’allenatore! Spiegato cosa è successo

Pioli e il turnover di Monza Milan: la VERITA’ dell’allenatore! Ha spiegato cosa è successo in conferenza stampa

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in conferenza stampa per presentare il match contro il Rennes. Il tecnico è ritornato sulla brutta sconfitta contro il Monza analizzando il turnover effettuato nella gara di campionato.

Pubblicità

COME GESTIRÀ LA SQUADRA TRA RENNES E ATALANTA – «Non mi piace per niente il termine turnover, c’è la gestione di un gruppo che lavora. Le scelte di domenica erano dovute a dati che avevo sulle condizioni dei giocatori, lo farò anche domani sera e con l’Atalanta».

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI RENNES MILAN

Pubblicità

The post Pioli e il turnover di Monza Milan: la VERITÀ dell’allenatore! Spiegato cosa è successo appeared first on Milan News 24.