Mister Stefano Pioli crede ancora allo scudetto? La NEWS: «Cosa c’è dietro alle sue parole»

Pioli crede ancora allo scudetto? La Gazzetta dello Sport analizza: «Cosa c’è dietro alle sue dichiarazioni»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato a leggere tra le righe delle dichiarazioni rilasciate ieri sera da Pioli dopo la vittoria contro il Frosinone. Il tecnico del Milan crede ancora allo scudetto?

In casa rossonera non è più un desiderio per nessuno, eppure la matematica lascerebbe aperto uno spiraglio per l’epica. Pioli a gennaio ha chiesto di togliere il Milan dalla lotta scudetto ma non è ancora così distaccato da spegnere la tv: sotto sotto sente che la sua squadra può essere al livello di Inter e Juve.

