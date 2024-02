Mister Stefano Pioli continua a vincere: l’ex Fc Internazionale Nainggolan difende così l’allenatore – NEWS

Pioli continua a vincere: l’ex Inter Nainggolan difende così l’allenatore. La FOTO del commento del giocatore

Pioli continua a vincere e battendo il Napoli riesce anche a conquistare 52 punti in 24 giornate diventando il terzo miglior allenatore nella storia del Milan per rendimento dopo queste sfide di campionato. Su Instagram, l’ex centrocampista dell’Inter Nainggolan ha commentato mettendosi a difesa di Pioli.

#Nainggolan a difesa di #Pioli via @SpazioMilan pic.twitter.com/xixfqmwmfd — Milan Zone (@theMilanZone_) February 12, 2024

MESSAGGIO – «E poi già parlano di altro allenatore».

