Mister Stefano Pioli come Sacchi: nei dati a confronto dopo 220 panchine trionfa l’attuale allenatore!

Pioli come Sacchi: nei dati a confronto dopo 220 panchine trionfa l’attuale allenatore! La media punti dei due tecnici

Con la panchina contro il Napoli, Stefano Pioli ha eguagliato Sacchi totalizzando ben 220 presenze in rossonero.

Pubblicità

Dopo queste panchine Sacchi aveva un bilancio di 113 vittorie, 69 pareggi e 38 sconfitte e una media punti di 1,85. I numeri di Pioli sono migliori con 121 vittorie, 53 pareggi, 46 sconfitte e una media punti di 1,89. Se si guarda ai trofei è ovviamente diverso il bilancio: per l’ex allenatore ben 8 mentre per Pioli 1.

Pubblicità

The post Pioli come Sacchi: nei dati a confronto dopo 220 panchine trionfa l’attuale allenatore! appeared first on Milan News 24.