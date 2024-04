Mister Stefano Pioli chiama Rafa Leao: gli ha fatto due richieste per questo finale di #campionato. I #particolari

09:02,2 Apr 2024, MILANELLO.

Coach Pioli chiama Leao: gli ha fatto due richieste per questo intensissimo finale di #campionato. Di seguito TUTTI i #particolari Tuttosport oggi in edicola ha proposto un approfondimento su Leao, che sembra ora al top della forma sia a livello fisico sia a quello mentale nel momento cruciale della #campionato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Coach Pioli […]

