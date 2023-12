Mister Stefano Pioli bocciato dai quotidiani: «AC Milan lungo e fragile, ora serve altro»

Pioli bocciato dai giornali: «Milan lungo e fragile, ora serve altro» ha scritto oggi la Gazzetta dello Sport

Altro scivolone per il Milan di Pioli: la squadra rossonera agguanta in extremis il pareggio in casa del Frosinone ma non esce dalla crisi degli ultimi mesi.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha commentato così la prestazione della squadra di Pioli: «Sempre gli stessi problemi: Milan lungo, fragile e senza cattiveria. Usa l’ennesima vita del videogioco con il gol del 2-2 ma ora serve altro»

The post Pioli bocciato dai giornali: «Milan lungo e fragile, ora serve altro» appeared first on Milan News 24.