Mister Stefano Pioli al capolinea: spunta un nuovo nome per la panchina del prossimo #futuro. Le NOVITÀ

10:48,6 Mar 2024, MILANELLO.

Coach Pioli al capolinea: spunta questo nuovo profilo per la panchina del prossimo #futuro. Tutte le NOVITÀ in casa dei Diavoli Rossoneri

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a parlare del prossimo #futuro di Stefano Coach Pioli che, a prescindere da come andrà a finire questo finale di #campionato, sembra essere arrivato al termine del suo ciclo in rossonero.

Tra i nomi valutati dalla società per il prossimo #futuro c’è anche quello di Julen Lopetegui: lo spagnolo è certamente un nome gradito alla società, anche se bisognerà tenere conto della variabile Ibrahimovic che avrà un ruolo centrale nella decisione del nuovo tecnico.

